UFRN abre chamada pública para artistas e grupos culturais externos

ASCOM-Reitoria/UFRN

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está selecionando artistas e grupos culturais externos, até 31 de março, para apresentações na Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC 2018) e no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU 2018), eventos que acontecem paralelamente, de 28 a 30 de junho, no Anfiteatro da Praça Cívica do Campus Central.

A chamada pública é promovida pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e pelo Núcleo de Arte e Cultura (NAC) com o objetivo de estimular a produção, discussão e difusão da arte de modo articulado com o ensino, a pesquisa e a extensão. Serão selecionados artistas e grupos artísticos das linguagens da música, dança e teatro.

Os interessados devem ter trabalho autoral e não podem ter sido contemplados na CIENTEC 2017. As inscrições são gratuitas e o resultado da chamada está previsto para 1º de maio. Para conferir os detalhes da seleção, acesse o site da PROEX: http://www.proex.ufrn.br/editais/edital?id=252361290