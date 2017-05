UFRN abre 55 vagas para reingresso de segundo ciclo

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) oferece 55 vagas para reingresso de segundo ciclo com entrada no período 2017.2, distribuídas entre os cursos de Ciências da Computação (25 vagas) e Engenharia de Software (30 vagas). Podem participar do processo seletivo os alunos formados ou concluintes do curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação de primeiro ciclo na UFRN.

As inscrições começam nesta segunda-feira, 29, e seguem até 02 de junho, mediante entrega dos documentos na secretaria da coordenação do curso de Tecnologia da Informação, no Instituto Metrópole Digital (IMD), localizado no campus central da UFRN. Outras informações estão disponíveis no edital do certame, que pode ser acessado no endereço www.prograd.ufrn.br.

Marina Gadelha – ASCOM – Reitoria/UFRN