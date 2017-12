UBS Santa Maria Goretti e Lions realizaram ação de saúde com catadores do aterro (Lixão)

Crédito: jornalista João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Voluntários do Lions Clube de Currais Novos e profissionais da Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Maria Goretti realizaram na manhã desta quarta-feira (06) ações de saúde com os catadores que trabalham no aterro (lixão), que tiveram a oportunidade de se consultarem com médico, enfermeiros, e atualizarem vacinas, por exemplo. O Prefeito Odon Jr acompanhou a ação e o café da manhã especial, e destacou a importância da ação. “A Prefeitura tem buscado ações de articulação com os catadores e ações mitigadoras para o trabalho insalubre existente”, comentou. Para o Prefeito, o próximo passo é o fortalecimento para a construção de uma Associação de Catadores de Currais Novos que represente a categoria e, assim, busque melhorias nas condições de trabalho e renda.