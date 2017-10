Turismo do RN reforça divulgação no mercado europeu essa semana

O Rio Grande do Norte revisita hoje os chãos portugueses para mais uma série de promoções dos destinos potiguares. Após realizar a maior campanha de divulgação da história do turismo potiguar em Portugal no ano de 2015, de repetir a dose ano passado e de, semana passada, visitar a segunda maior empresa de turismo europeia, sediada em Lisboa, para apresentar o potencial turístico religioso do Estado após a santificação dos 30 mártires potiguares, o Governo do RN participará de dois importantes eventos no país lusitano, com ampla repercussão na Europa e outros continentes.

A partir de hoje e até sexta-feira, o Governo do RN estará representado no roadshow promovido pela operadora Solferias e Exótico Online, realizado nas cidades portuguesas de Funchal, Coimbra, Porto e Lisboa, e ainda em Vilamoura, bairro situado na região do Algarve, com recursos do Governo Cidadão, por meio de empréstimo do Banco Mundial. Nesse roadshow, a subsecretária Solange Portela e a chefe de Gabinete da Setur RN, Ana Paula Vieira, promoverão o turismo potiguar em palestras de capacitação para centenas de agentes de viagem e operadores de turismo.

Na sequência, no sábado e domingo, a participação será na Abreu Viagens, a mais antiga e a segunda maior agência de viagens da Europa e responsável pela formatação da 4ª edição da Expo Abreu – Mercado de Viagens de Inverno. Um evento que recebe mais de 40 mil visitantes e 110 expositores provenientes de pelo menos 30 países, realizado em Lisboa. Pela importância do evento ao turismo do RN, a Setur RN e Emprotur estarão com estande próprio, adquirido com recursos do Governo Cidadão, repetindo o feito de anos anteriores.

“O Governo tem apostado em divulgação de forma planejada. Portugal é dos principais emissivos turísticos internacionais há bastante tempo, mas ainda temos muito a crescer neste mercado”, destacou o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar. “Serão dois eventos importantes para nossa estratégia de promoção junto ao mercado europeu, sempre potencial para nossos destinos”, reforçou o presidente da Emprotur, Manuel Gaspar. O trade turístico potiguar também reforçará a divulgação nos dois eventos.

ASSECOM/RN