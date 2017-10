Turismo do RN participa de evento com foco na interiorização turística

O Rio Grande do Norte tem investido na divulgação turística em eventos nacionais e internacionais sem perder o foco no mercado regional. Por isso também estará presente na sétima edição do Festival do Turismo de João Pessoa – o maior evento de turismo do Norte/Nordeste, que acontece nesta sexta e sábado no Centro de Convenções da capital paraibana. O evento recebe Feira, Fórum, Capacitações e alguns eventos em paralelo.

“Os Estados do Nordeste só têm a ganhar com a regionalização do turismo. E um festival deste porte, realizado dentro da nossa região pode aglutinar esses interesses para que haja maior visibilidade aos estados. E, claro, além de discutirmos assuntos de interesse macro, iremos fazer nosso dever em divulgar os destinos dos nossos cinco pólos”, assegurou o secretário estadual de Turismo, Ruy Gaspar.

Para o presidente da Emprotur, Manuel Gaspar, o evento se mostra importante para a política de interiorização do turismo potiguar. “Neste festival, sobretudo, focaremos nossa promoção no interior, É um festival que atrai muitos agentes paraibanos e pernambucanos, sobretudo. É um mercado potencial para trabalharmos esse nicho de mercado: o turismo religioso, serrano e de aventura no Agreste/Trairi, ou mesmo destinos mais consolidados, como Pipa”.

O Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo (Setur RN) e Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), montará um amplo lounge adquirido com recursos do Governo Cidadão para distribuição de material institucional com informações dos municípios dos cinco pólos turísticos do Estado, além de amostras de artesanato.

O Festival tem formato de workshop, contando com presença de 60 expositores e 200 agentes de viagens visitantes, vindos dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Já em sua 6ª edição, que aconteceu em outubro de 2016, circularam pelo pavilhão do Centro de Convenções de João Pessoa 3424 profissionais de turismo, um acréscimo de 14% em relação ao ano anterior.