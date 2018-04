Trump sobe o tom contra a Rússia e avisa que mísseis ‘bacanas, novos e inteligentes’ estão chegando à Síria

Crédito: G1

Presidente americano, Donald Trump, fala durante reunião de gabinete na Casa Branca, em Washington, nesta segunda-feira (9) (Foto: Nicholas Kamm / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom contra a Rússia nesta quarta-feira (11) e avisou que mísseis “bacanas, novos e inteligentes” estão chegando à Síria. O anúncio da ação militar acontece quatro dias após o governo de Bashar Al-Assad ser acusado de lançar um ataque químico que matou dezenas na região de Guta Oriental, no sábado.

“Nosso relacionamento com a Rússia é pior agora do que nunca, e isso inclui a Guerra Fria. Não há razão para isso. A Rússia precisa de nos ajudar com sua economia, algo que seria muito fácil de fazer, e precisamos que todas as nações trabalhem juntas. Vamos parar a corrida armamentista?”, escreveu ainda o americano, num outro post no Twitter.

O presidente russo Vladimir Putin adotou um tom conciliador ao responder às advertências de Trump. “A situação no mundo está se tornando cada vez mais caótica. Contudo, esperamos que o bom senso prevaleça e as relações internacionais entrem em um caminho construtivo”, disse, ao receber as credenciais de vários embaixadores no Kremlin.

A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores russo, por sua vez, respondeu ao pedido do americano dizendo que seria uma “grande ideia” acabar com a corrida armamentista. “Comecemos com as armas químicas dos EUA”, retrucou.

Logo após a declaração de Trump, o chanceler russo, Serguei Lavrov, também se manifestou, afirmando que os mísseis americanos deveriam ser direcionados a terroristas, não para um “governo legítimo”.

Nesta manhã, o governo russo já tinha feito uma advertência para o perigo de qualquer ação no país. “Como antes, esperamos que todas as partes evitem qualquer ação, que em nenhum caso seria justificável e que poderia desestabilizar a já frágil situação da região. A situação atual é muito tensa”, afirmou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin.

‘Invenções e mentiras’

O Ministério de Relações Exteriores da Síria acusou os americanos de usarem “invenções e mentiras” como desculpa para atacar seu território. “Não ficamos surpresos com uma escalada tão impensada por parte de um regime como o dos Estados Unidos, que financiou o terrorismo na Síria e ainda o faz”, disse a agência de notícias estatal Sana, citando uma fonte oficial do ministério.

O Observatório Sírio para Direitos Humanos, órgão com sede no Reino Unido que monitora a guerra síria, afirmou que forças pró-governo na Síria estão esvaziando importantes aeroportos e bases aéreas militares – o que dá indício de uma preparação para um possível ataque americano.

O Pentágono disse à agência Reuters que não comentará potenciais ações militares futuras.

Ameaça de ataque americano

Nesta quarta, a Organização Mundial da Saúde disse ter recebido relatos de que 500 pessoas teriam apresentado sintomas comuns após um ataque químico e pediu para ter acesso a Duma para investigar o caso – aumentando o clima de tensão na região.

A OMS diz ainda ter a informação de que 70 pessoas que se abrigavam de bombardeios em porões no antigo bolsão rebelde de Guta Oriental morreram. Segundo ela, 43 destas mortes foram “relacionadas a sintomas condizentes com a exposição a produtos químicos altamente tóxicos”, citando relatos de seus parceiros de saúde locais.

Trump vem ameaçando há dias dar uma resposta ao suposto ataque químico na cidade de Duma. Já no domingo (8), em uma mensagem no Twitter, ele afirmou que Rússia e Irã eram responsáveis por apoiar o “animal” Assad e que haveria um “grande preço” a pagar.

Na segunda-feira, o presidente americano anunciou que tomaria uma “decisão importante” sobre o assunto. “Estamos estudando a situação e falando com líderes militares, e tomaremos alguma decisão importante nas próximas 24 a 48 horas”, afirmou.

Nesta terça, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que estava estudando “questões técnicas” sobre uma possível ação militar contra a Síria junto com os EUA e o Reino Unido.

E, após o fracasso em um acordo nas votações de resoluções que propunham investigações sobre armas químicas na Síria no Conselho de Segurança da ONU, a possibilidade de um ataque americano se tornou ainda mais provável.

Crianças são atendidas após suposto ataque químico na Síria (Foto: Syrian Civil Defense White Helmets/AP)