Trump e a onda populista iliberal

Donald Trump voltou a ser manchete nos principais jornais do seu país. Não é surpresa, nem incomum que um presidente eleito, às vésperas de sua posse, gere manchetes e ocupe parte generosa da pauta noticiosa. Incomum é que só produza manchetes para matérias entre perplexas e apreensivas com suas declarações e atitudes. No momento, toda a mídia e os analistas debatem suas declarações de aproximação com a Rússia, como sempre, por meio de tuites nada reservados. Essas mensagens apareceram na conta @realDonaldTrump logo após ter sido informado pelos chefes da CIA e do FBI sobre as evidências de que a Rússia havia interferido na eleição, em seu favor e enxovalhando sua adversária Hillary Clinton. Na sexta (6), as autoridades do sistema de segurança divulgaram as partes que não estão sob segredo do relatório da investigação sobre a interveniência russa na disputa eleitoral. Segundo o relatório a ordem aos hackers para agir e favorecer Trump partiu diretamente do Kremlin.

A resposta de Trump, via Twitter foi recebida com espanto e preocupação. No sábado (7) a conta @realDonaldTrump tuitou: “Ter uma boa relação com a Rússia é uma boa coisa, não uma coisa ruim. Só pessoas ‘estúpidas’ ou tolas pensariam que isso é ruim! Nós…” e “temos problemas suficientes por todo o mundo sem mais um. Quando eu for presidente, Rússia nos respeitará muito mais do que o fazem agora…” e arrematava: “os dois países, talvez, trabalharão para resolver alguns dos vários problemas e das várias questões grandes e prementes do MUNDO!”

Os 420 caracteres pessoais de Trump foram suficientes para produzir manchetes, análises e especulações. Algumas levantaram o ponto que me parece mais importante: os dois são populistas na vertente contemporânea, dizem falar em nome do povo, são iliberais e totalmente avessos ao pluralismo. É essa nova versão do populismo que o aproxima de Nigel Farage, do partido de ultradireita britânico UKIP, do líder turco Recep Tayyip Erdogan e Putin. Para o historiador britânico Timothy Garton Ash, o populismo está em expansão no processo de desintegração da Europa e ameaça o mundo com sua visão iliberal e antidemocrática e quem acredita na liberdade e no liberalismo deve lutar contra o avanço das tropas do “Trumpismo”, em artigo para o The New York Review of Books. A característica iliberal do populismo, o contrapõe não apenas à social democracia, mas também aos democratas neoliberais. Iliberal é uma expressão corrente no debate político desde que foi popularizada por Fareed Zakaria, ao tratar das democracias iliberais, que de democráticas não tem nada. Esse avanço populista, em todas as suas versões, à esquerda e à direita, ameaça os planos progressistas de uma democracia mais representativa e mais social.

As crises tendem a provocar um movimento para os extremos. A grande transição que vivemos, cujo movimento em frente tende a gerar surtos recorrentes de crise e representa um desafio sem precedentes para a democracia em todo o mundo. Vale lembrar que Mário Soares, que nos deixou aos 92 anos, neste sábado (7) dizia “sou de esquerda, sou socialista, mas antes de tudo sou democrata”. Ele lutou a vida inteira pela democracia, foi protagonista principal na construção da democracia portuguesa pós-salazarista e nunca abandonou seus ideais. A democracia pluralista é o valor central que une todos os verdadeiros democratas. Os objetivos estratégicos podem separar liberais, social democratas e socialistas. Hoje, as divisões, a degradação moral e política e a obsolescência ideológica fragmentam a esquerda e colocam a esquerda democrática em posição minoritária e desvantajosa. Já o populismo iliberal avança em muitos países, movido pelo ressentimento, pela insegurança e pela angústia causadas por essas crises seriais da transição. Os democratas terão que repensar seus modelos e políticas, para atualiza-los e ir além da pura austeridade neoliberal, apresentando soluções estruturais que efetivamente enfrentem as aflições da maioria.

Sérgio Abranches