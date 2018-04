Trump agradece cooperação da França e Reino Unido em ataque contra Síria: ‘missão cumprida’

Crédito: G1

O presidente norte-americano, Donald Trump, agradeceu neste sábado (14) em postagem no Twitter a “sabedoria” e o poder militar da França e Reino Unido no ataque conjunto contra a Síria.

Trump anuncia ataque em andamento na Síria (Foto: AP Photo/Susan Walsh)

“Um ataque perfeitamente executado na noite passada. Obrigado à França e ao Reino Unido por sua sabedoria e pelo poder de seus excelentes exércitos. Não poderia haver resultado melhor. Missão cumprida!”, dizia a mensagem.

O dobro de mísseis

A investida foi anunciada pelo próprio Donald Trump em pronunciamento na Casa Branca, na noite de sexta-feira (13), como resposta ao suposto ataque químico contra a cidade síria de Duma no último fim de semana. O regime sírio nega o uso de armas químicas.

As forças aéreas e marinhas dos três países lançaram os primeiros ataques por volta das 21h de Washington (22h, no horário de Brasília). Os sistemas de Defesa da Síria reagiram, atingindo 13 mísseis em Al Kiswah, nos subúrbios de Damasco.

Segundo o secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, o ataque contou com o dobro de mísseis usados no ano passado, quando os norte-americanos reagiram a um ataque químico atribuído ao regime de Assad que deixou 86 mortos.

O Ministro da Defesa do Reino Unido afirmou que foram usados mísseis do tipo Shadow. De acordo com a rede de televisão CNN, as forças armadas da Síria divulgaram que 110 mísseis foram disparados contra o país e que a maoria deles foi interceptada.