TRT-RN se mobiliza para a XII Semana Nacional da Conciliação

Entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro acontecerá em todo o Brasil a XII Semana Nacional da Conciliação do Poder Judiciário, que tem como tema Conciliar: nós concordamos. O objetivo da mobilização é promover a conciliação e demonstrar que a decisão de conciliar é das partes envolvidas e só acontece se houver comum acordo. No Rio Grande do Norte, magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) já estão mobilizados para realização das audiências de conciliação que serão realizadas na capital e interior do estado. Em Natal, as audiências acontecerão no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) e também vai reunir pautas com grandes devedores como hotéis e bancos. Pautas de audiências de conciliação também estão sendo programadas para as Varas do Trabalho de Goianinha, Assu, Caicó e Currais Novos. Em Mossoró, além das audiências previamente agendadas, a coordenadoria o CEJUSC vai realizar audiências com dois grandes devedores: uma empresa terceirizada da Petrobrás que possui uma dívida estimada em R$ 1 milhão e um hospital que deve R$ 500 mil.

Caso o advogado, empresário ou trabalhador deseje incluir algum processo em pauta ou solucionar alguma demanda durante a Semana Nacional da Conciliação, no âmbito da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte, basta enviar um pedido pelo email semana@trt21.jus.br

Na última Semana Nacional da Execução realizada em setembro deste ano, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Natal e Mossoró, homologaram acordos na ordem de R$ 8.276.759,10.

Divisão de Comunicação Social