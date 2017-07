TRT-RN promove curso sobre Reforma Trabalhista

Os professores Nelson Mannrich e Aldacy Rachid Coutinho ministram nesta quinta-feira (27), entre 13 e 18h, um curso sobre a Reforma Trabalhista, na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN).

O curso é destinado a magistrados e servidores do TRT-RN, com o objetivo de compreender, criticamente, as justificativas para a Reforma Trabalhista e as alterações dela decorrentes.

Entre os temas que serão discutidos pelos professores estão algumas reflexões sobre o marco regulatório do Direito do Trabalho, a Reforma Trabalhista e os argumentos justificadores, com análise do parecer do deputado Rogério Marinho, relator da Reforma Trabalhista.

Os dois professores também discutirão as justificativas histórico-temporais, sociais, econômicos, politico-filosóficos, instrumentais e argumentos de autoridade-legitimação, a CLT e as mudanças legislativas e as perspectivas da Reforma Trabalhista (Lei 13467/2017).

Procuradora do Estado do Paraná aposentada, Aldacy Rachid Coutinho é mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná, onde atua como professora do programa de Pós-graduação.

Nelson Mannrich é mestre, doutor e livre-docente em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e professor titular do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da USP.