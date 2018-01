TRT-RN: Presidente empossa nova juíza substituta

Ilina Maria Jurema Maracajá Coutinho de Sá é paraibana de João Pessoa e formada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é casada, mãe de um filho e trabalhou, nos últimos cinco anos, como juíza do trabalho substituta no Paraná. A partir de agora, vai atuar no TRT do Rio Grande do Norte.

A posse da nova juíza substituta foi presidida pela desembarcadora Auxiliadora Rodrigues e prestigiada pelo vice-presidente Bento Herculano Duarte Neto.

Durante seis anos, Ilina Maracajá foi servidora (Técnica Judiciária) do TRT da Paraíba e, há cinco, era juíza substituta no TRT do Paraná, atuando, ultimamente, na Vara do Trabalho de Cianorte, região noroeste do estado.

Inicialmente, a juíza auxiliará nas novas Varas do Trabalho de Natal.

A nova juíza transferiu-se para o TRT-RN por meio de permuta com o juiz substituto Guilherme Mayer Amin, que é paranaense de Ponta Grossa e estava lotado na Vara do Trabalho de Macau.