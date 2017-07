TRT-RN discute parceria com Ministério do Trabalho e Emprego

Muitos trabalhadores que procuram diariamente as onze Varas do Trabalho de Natal ou o próprio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), em Lagoa Nova, precisam se deslocar até a sede do Ministério do Trabalho e Emprego, no bairro do Alecrim, para resolver alguma pendência relativa à liberação de Seguro Desemprego.

A idéia de evitar esse deslocamento foi levada pela desembargadora Auxiliadora Rodrigues, presidente do TRT-RN, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Norte.

A proposta da presidente de instalar um posto de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego nas dependências do TRT-RN foi apresentada nesta sexta-feira (14), durante reunião com o superintendente substituto Eder Nobre Praxedes, que mostrou-se receptivo à idéia.

No encontro, ficou definida a formalização de um convênio em que o MTE instalará esse posto de atendimento na sede do tribunal, para emissão de guias de liberação de Seguro Desemprego e Carteiras de Trabalho e Previdência Social.