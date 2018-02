TRT-RN: Curso vai analisar impactos da Reforma Trabalhista

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) vai realizar durante todo o ano de 2018 um curso sobre a Reforma Trabalhista, com doze módulos, reunindo estudiosos e pesquisadores de todo país.

Para o diretor da Escola Judicial do TRT-RN, desembargador Bento Herculano Duarte Neto, “essa é uma discussão mais que oportuna”.

O primeiro módulo será ministrado no próximo dia 9 de março, das 8h às 12h e das 13h às 16h, no auditório da Escola Judicial.

O tema a ser abordado pelo juiz do trabalho do TRT da 5ª Região (TRT-BA), Luciano Dórea Martinez Carreiro, neste primeiro módulo, será a duração do trabalho e a cessação do contrato de emprego no pós-reforma trabalhista.

Luciano Martinez analisará a duração do trabalho e períodos de descanso nas perspectiva da reforma trabalhista e a cessação do contrato de emprego e as modificações empreendidas pela reforma trabalhista.

Magistrados, servidores, advogados e interessados no tema podem realizar a inscrição, até o dia 8 de março, no ambiente virtual da Escola Judicial do TRT-RN ou no linkhttps://goo.gl/forms/qNC16rl14la2lnPR2