Tristão de Barros realizou Mesa Redonda com o tema: “O jornalismo em face das novas tecnologias”

Crédito das fotos: Tobias

Iniciando o segundo semestre com uma turma de 25 alunos da Eletiva TIC’s, do Tristão de Barros, foi realizada uma Mesa Redonda na tarde de hoje 27, uma Mesa Redonda com o Tema “O jornalismo em face das novas tecnologias.

O evento foi realizado pelo professor Tobias. Quatro profissionais do jornalismo (tv, jornal impresso, jornal eletrônico e rádio), 50 minutos ao todo, cada um com 15 min para falar sobre sua experiência no segmento. A organização do encontro foi de Josias Tristão de Barros.

Os palestrantes foram: R.Alves (jornal impresso); Jean (jornal eletrônico); Margot Fernandes (rádio); Ismael (tv) e Jr. Caçarola (ética na Comunicação).