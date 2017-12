Tribunal desaprova contas e governo irá interpor com recursos de reconsideração

Crédito da foto: Reprodução Jornal de Fato

A reprovação das contas do governo Robinson Faria (PSD), exercício 2016, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN), ainda não extraiu da Governadoria uma nota oficial sobre o assunto.

Mas, a blog colheu que o governo irá interpor Recurso de Consideração, para evitar que o futuro de Robinson fique nas mãos dos deputados estaduais, uma vez que o parecer será votado pela Assembleia Legislativa que, se confirmado, o deixará inelegível por oito anos.

O Recurso de Reconsideração será apresentado tão logo o governo seja notificado acerca da decisão sobre o parecer do egrégio plenário do TCE-RN.

O governo ainda não teve acesso ao documento.

O parecer da relatora Adélia Sales aponta falhas no ordenamento de recursos, incluindo sobre o uso do Fundo Financeira do Estado (FUNFIR).

Em seu despacho, pela desaprovação das contas, que foi seguido por unanimidade, Adélia fez diversas recomendações sobre ajustes que devem ser feitos nas áreas de pessoas, contábil, financeira e previdenciária.

CÉSAR SANTOS