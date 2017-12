Tribunal de Justiça nega pedido do Governo para obrigar volta dos policiais às ruas

Crédito da foto: Divulgação

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) negou o pedido da Procuradoria-Geral do Estado para suspender a greve da Polícia Militar. A decisão tomada nesta quinta-feira, 21, foi do desembargador Dilermano Mota.

O embasamento para tal ainda não foi divulgado pelo TJRN. A ação da PGE pedia o retorno dos militares às ruas.

A Operação Segurança com Segurança, deflagrada na última terça-feira, 19, exige melhorias nas condições de trabalho e protesta contra atrasos salariais.

Em Natal, por duas madrugadas seguidas, lojas foram arrombadas A partir desta sexta-feira, 22, homens da Força Nacional ocupam as ruas da capital potiguar para garantir a segurança da população.

Já em Mossoró, o número de viaturas nas ruas da cidade está reduzido.