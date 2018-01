Tribunal de Justiça do RN, tem mais de R$570 milhões em sobras e servidores do RN estão com salários atrasados e sem expectativas

Thalita Moema

O Tribunal de Justiça do RN, tem mais de R$570 milhões em caixa, por que não seguem a recomendação do ministro Benjamin Zymler e devolvem o dinheiro do povo, ao Governo do RN para serem pagos os servidores públicos? Já que juízes e desembargadores receberam salários em dia, mais de R$150 mil de auxílio moradia em um mês e não estão passando necessidade financeira?

As sobras do Tribunal de Justiça do RN, pertence ao orçamento do Governo do estado do RN, então DEVERIAM SIM, retornar para o estado e pagar os servidores. Pela lei o dinheiro guardadinhao do TJRN, são sobras orçamentárias que pertencem ao estado. E por qual motivo o Tribunal de Justiça do RN, não devolve o dinheiro do povo? O TJRN, não deveria cumprir a lei? O TJ, não é a justiça? Estão preferindo ver milhares de famílias passando fome, e não devolvem o dinheiro do povo. Os servidores vão passar fome? Com a palavra o Tribunal de Justiça do RN, que deveria praticar a justiça e não a injustiça. Os juízes e desembargadores de nosso estado tem os melhores salários, auxílios exorbitantes que são pagos mas não pensam no sofrimento dos servidores, que a maioria vivem de um salário e estão passando fome com seus filhos. Deveriam ter iniciativa, se reunirem e devolverem este dinheiro. Não sei como a consciência não pesa e ainda determinam o retorno dos policiais para as ruas, com seus salários atrasados e suas dispensas sem um feijão para dar as suas crianças, os desembargadores e juízes têm auxílio moradia, os salários estão em dia, os servidores estão sendo despejados de suas casas, porque não pagaram os últimos aluguéis. Por quê o governador Robinson Faria, não entra na justiça para pedir este dinheiro de volta? O que está acontecendo? Vão deixar o povo enlouquecer ?? Se matar? Querem que os policiais saiam para as ruas sem salários? Vocês trabalham sem salários? Querem que eles se arrisquem sem coletes? Torço para que nosso judiciário faça a coisa certa e devolva este dinheiro, que serviria para quitar os salários. Que vergonha!!