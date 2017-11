Tribunal de Contas celebra 60 anos nesta sexta com lançamento de selo comemorativo e palestras

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) vai realizar, nesta sexta-feira (10), uma programação em homenagem ao seu aniversário de 60 anos. Na ocasião, haverá o lançamento do selo e carimbo comemorativos e descerramento da placa em alusão à data.

A partir das 9h, no auditório, a Ouvidoria promoverá uma edição especial do projeto Sexta de Contas. O Conselheiro-Ouvidor Renato Costa Dias fará a abertura do evento, cuja programação terá início com a palestra “O julgamento das contas do prefeito e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal”, ministrada pelo presidente do Tribunal de Contas do Maranhão, José Ribamar Caldas Furtado. Em seguida, o presidente do TCE/RN fará uma palestra sobre os desafios para o futuro nos 60 anos da Corte de Contas do RN.

Às 11h, será iniciada a solenidade de lançamento, pelos Correios, do carimbo comemorativo e do selo personalizado. Em seguida, haverá o descerramento da placa. Chefes de poderes e outras autoridades do Estado foram convidados para o evento.

