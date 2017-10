TRE cassa vereador de Parnamirim e manda Câmara dar posse a suplente

O TRE-RN notificou nesta segunda-feira a Câmara Municipal de Parnamirim, sobre a cassação do mandato do vereador Paulo Miranda (PHS), por abuso de poder econômico. A decisão de cassar o parlamentar foi tomada na segunda-feira (09), mas só foi publicada agora no Diário da Justiça.

A notificação que foi lida na Câmara, assinada pelo presidente do TRE, desembargador Dilermano Mota, manda a Câmara dar posse à primeira suplente Ana Michele Cabral (PHS). O vereador entrou com recurso especial pedindo efeito suspensivo junto ao TRE. Caso seja negado, ele recorrerá ao TSE.