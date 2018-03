TRE cassa prefeita de Parazinho e prefeito de Galinhos por abuso de poder

Agora RN

Ontem, 8, em sessão plenária, O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte cassou os diplomas dos representantes do Executivo Municipal de Parazinho e de Galinhos.

No processo 436-74, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, o pleno, à unanimidade de votos, e de acordo com a Procuradoria Eleitoral, negou provimento ao recurso e, confirmando a sentença do juiz de primeiro grau, cassou o diploma de Rita de Luzier de Souza Martins, prefeita de Parazinho, e Edna Maria de Almeida Câmara, vice-prefeita por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.

No processo 718-81, da relatoria do juiz Luiz Gustavo Alves Smith, a Corte, também à unanimidade de votos e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, negou provimento ao recurso para confirmar a sentença do juízo de primeiro grau e cassar o diploma de Fábio Rodrigues de Araújo e Afrânio Reis Cavalcante, prefeito e vice-prefeito do município de Galinhos, por abuso de poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio.

Em ambos os casos a decisão terá efeito imediato.