Trabalho social de motociclistas é homenageado pela Assembleia Legislativa

Crédito das Fotos: João Gilberto

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte reconheceu e prestou homenagens em sessão solene na manhã desta sexta-feira (14) ao motociclistas que contribuíram, através de seus clubes, com ações sociais para o Estado.

Na ação, foi historiada o trabalho de diversos motoclubes cujos membros se empenharam, no RN, na luta pela redemocratização. A homenagem, ao tocar os dias atuais, situou o papel dos motociclistas em trabalhos assistenciais no Estado.

“Cada cidade é uma casa da gente. Cada amigo, um laço que não se desfaz. Nossa jornada não termina nunca. Temos compromissos com valores e transmitimos isso no serviço que prestamos à sociedade”, destacou Maria das Graças dos Santos Medeiros, uma das homenageadas.

Com dezenas de motoclubes espalhados pelo Rio Grande do Norte, os motociclistas congregam associações com membros que, pela reunião coletiva, se propõem a melhorar individualmente para se dispor aos interesses da sociedade. Com o ideial de liderança a ser seguido na comunidade em que se situam, acabam influenciando o comportamento das pessoas à sua volta pelo poder do exemplo.

“Por isso, importante destacar o papel dos companheiros que nos antecederam que ajudaram na formação dos que estão aqui hoje sendo homenageados. Eles também ajudaram a construir a história dos motociclistas no RN”, homenageou Edjânio Maciel.