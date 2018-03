Trabalhadores dos Correios do RN decidem nesta sexta se iniciam greve na 2ª

Crédito da foto: Misael Alcânatara/Arquivo

Os trabalhadores dos Correios do Rio Grande do Norte vão se reunir na noite desta sexta-feira, 9, para deliberar sobre o início da greve a partir da 0h desta segunda-feira, 12. As informações foram repassadas pela assessoria de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do RN (Sintect/RN).

Em Natal, a assembleia será às 18h30. Em Caicó e Mossoró, está marcada para às 18h. A motivação é a intenção da Empresa em implantar mensalidades e retirar os pais do Plano de Saúde da categoria.

Segundo o sindicato que representa a categoria, com os salários mais baixos entre as estatais brasileiras, o Plano de Saúde é um dos benefícios mais importantes para os ecetistas, os quais contestam a justificativa da má situação financeira da Empresa para a instaurar a mudança.

“O presidente dos Correios tenta enganar a população e a classe trabalhadora dizendo que o nosso Plano de Saúde é o responsável pelo déficit. Não é verdade. A própria Controladoria Geral da União lançou estudo recente confirmando que o real problema é a gestão ruim”, afirma o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do RN, Sintect-RN.

Além das alterações no Plano de Saúde, os ecetistas listam outros ataques por parte da gestão dos Correios, como o fechamento de agências, a extinção do cargo de Operador de Triagem Transbordo e suspensão de férias.

Em caso de aprovação da greve, os ecetistas potiguares se juntarão ao movimento nacional dos trabalhadores dos Correios, que também participarão de assembleias deliberativas por todo o país.