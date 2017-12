Trabalhadores de terceirizadas reclamam até seis de salários atrasados

Crédito da foto: Edilberto Barros/Câmara de Mossoró

A Câmara Municipal de Mossoró suspendeu a sessão ordinária dessa quarta-feira (6) para receber funcionários que prestam serviço à Prefeitura de Mossoró através de empresas que terceirizam o trabalho. Eles foram reclamar o atraso de salários que, em alguns casos, chega até cinco meses.

O presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação, Higienização e Limpeza do Rio Grande do Norte (SINDLIMP/RN), Ivanilson Araújo, relatou as dificuldades enfrentadas pela categoria. “A situação está uma calamidade. Tem funcionário que está há cinco meses sem receber salário. Viemos para pedir socorro aos vereadores.”.

A presidente da Câmara, Izabel Montenegro (PMDB), colocou a Casa Legislativa à disposição dos terceirizados. “É do meu interesse e de todos os vereadores resolver essa questão do atraso salarial dos terceirizados. Tenho certeza que a prefeita Rosalba Ciarlini não está feliz com essa situação e está procurando uma maneira de solucionar isso o mais rápido possível.”

A vereadora Sandra Rosado explicou que a situação já vem de outra gestão. “O dinheiro que é repassado para as terceirizadas está sendo bloqueado pela justiça para o pagamento de funcionários que deixaram de receber já na gestão anterior. Isso está causando este atraso agora”, afirmou. “Mas a prefeitura está procurando uma solução para essa questão. É de interesse de todos os vereadores e principalmente da prefeita resolver o pagamento dos terceirizados o mais rápido possível.”, reforçou.

Os vereadores se comprometeram em marcar uma reunião com a prefeitura para buscar uma solução para o atraso salarial.