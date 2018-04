Tomba rende homenagem à matriarca da família Galvão e anuncia chegada ao PSDB

Crédito da Foto: Eduardo Maia

O deputado Tomba Farias, no seu pronunciamento desta quinta-feira (5), fez o registro do falecimento de Dona Elvira Galvão, viúva do ex-vereador de Natal e carnavalesco Severino Galvão. Dona Elvira faleceu aos cem anos de idade, era mãe de seis filhos, entre eles os artistas Babal (cunhado do deputado), Galvão, Eri e Galvão Filho. Tomba registrou que esteve presente no aniversário de cem anos da matriarca Galvão e que ela era sinônimo de alegria. “Dona Elvira deixou seis filhos, onze netos e três bisnetos. Era uma mãe exemplar e sinônimo de alegria”, falou o deputado.

Tomba Farias relatou a sua visita ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) onde solicitou ao Diretor Geral do órgão, Coronel Jorge Fraxe, providências para implantação de uma mureta de contenção numa curva da estrada que liga os municípios de Coronel Ezequiel e Santa Cruz, perto de Jaçanã. “Em três meses, morreram três pessoas de famílias de amigos meus, cidadãos que eu convivia. Recebi a palavra de garantia do diretor de operações, Caio Múcio, garantindo a execução do serviço”, enfatizou Tomba Farias.

O deputado registrou também, a visita dele ao DNIT, onde pleiteou ao departamento obras de “tapa buracos” na entrada da cidade de Santa Cruz, explicando que um grande trecho de asfalto encontra-se em péssimas condições. Recebeu do órgão a notícia do empenho na solução do problema. “Falei com Walter Fernandes, que me prometeu se empenhar, junto à superintendência para solucionar o problema. Lembrei que a cidade de Tangará também precisa de uma operação tapa buracos e nos foi dito que em breve receberemos uma posição oficial do DNIT”, comemorou o parlamentar.

Ao final do pronunciamento, em entrevista a imprensa, Tomba falou da sua saída do PSB e da sua filiação ao PSDB, partido do presidente da casa, Ezequiel Ferreira, e que recentemente recebeu a Deputada Larissa Rosado, somando a partir de agora, sete deputados estaduais, formando a maior bancada do Legislativo Potiguar, em toda a história da Casa.