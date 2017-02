Todos nós, que fazemos medicina, sabemos da importância da prevenção das doenças, principalmente quando se faz pesquisa das lesões precursoras do câncer do colo do útero. Antes que elas apareçam, alguns sinais são vistos pelo ginecologista através da colposcopia por meio da visualização direta de “manchas” no colo do útero ou indiretamente pela citologia quando se diagnostica as alterações morfológicas das células.

Assim como na natureza, quando se observa o aparecimento de uma mancha amarelada numa peça de metal avisando que alí a ferrugem estar para se instalar ou numa parede onde efloresce uma espécie de pó branco na sua superfície anunciando o surgimento do salitre ou levantamento da camada de pintura de uma parede prevendo a presença de mofo ou na madeira quando a eliminação de grãozinhos minúsculos demonstra ação

destruidora do cupim. O mesmo acontece no corpo humano quando um dentista visualiza uma mancha escura no esmalte dentário confirmando presença de cárie que se não tratada levará a perda do dente afetado. Da mesma forma, quando examinamos o colo do útero e visualizamos uma mancha branca, anuncia a existência de uma lesão causada pelo HPV que se não for retirada poderá evoluir para um câncer. Durante muitos anos lidando nesta área, inúmeras mulheres que não faziam estes exames, evoluíram para o câncer e muitas se livraram da

doença pelo fato de terem realizado preventivo e tratadas

adequadamente quando comprometidas por estas lesões precursoras. Portanto, chegamos à conclusão que: ter câncer do colo do útero não é destino, é descuido.