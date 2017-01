Tenente Laurentino e mais 7 municípios potiguares receberão 450 mil mudas de cajueiro

O Governo do Estado fez a entrega de 450 mil mudas de cajueiro do tipo anão precoce e insumos que foram adquiridos para o replantio dos agricultores. A solenidade foi realizada, nesta quarta-feira (11), em Mossoró, na Estações das Artes. A distribuição das mudas é uma iniciativa Secretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte (Sape) e teve o investimento de R$ 294.490.00 (Duzentos e Noventa e Quatro mil e Quatrocentos e Noventa reais). Os recursos são do Governo do Estado, por meio do acordo de empréstimo com Banco Mundial, através do Projeto RN Sustentável. A distribuição das mudas e insumo se concentra em oito municípios potiguares: Serra do Mel, Apodi, Caraúbas, Portalegre, Severiano Melo, Cerro Corá, Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz. O objetivo é priorizar a produção agrícola e reestruturar o cultivo nesses locais que são os maiores produtores de caju do Rio Grande do Norte. A solenidade contou com a presença do Governador Robinson Faria, do secretário de Agricultura, Guilherme Saldanha, prefeitos da região, agricultores e técnicos do Estado.