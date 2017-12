Tenente Ananias receberá Microcrédito e 15 novos poços

_Anúncio ocorreu durante a realização do programa Vila Cidadã no município_

A cidade de Tenente Ananias, na região Oeste, distante 420 quilômetros de Natal, recebeu nesta quinta-feira, 14, o projeto Vila Cidadã que leva à população serviços essenciais nas áreas da educação, cidadania e lazer. Foi a 28ª edição do projeto, que já passou por 21 municípios e seis bairros de Natal.

Em Tenente Ananias, a ação aconteceu na Escola Estadual Demócrito de Souza. Trezentas pessoas receberam carteiras de identidade e CPF. Já o Detran ofereceu serviços como abertura do primeiro processo de habilitação e informações sobre registro de veículos. Também foi feita intermediação de emprego pelo Sine-RN, cadastro de artesãos, repassadas informações sobre o Microcrédito do Empreendedor, realizadas consultas sobre programas habitacionais e a Secretaria Estadual de Saúde prestou serviços como medição de pressão, teste de glicemia e ações do DST/AIDS.

No evento, o governador Robinson Faria disse que “este é um governo que sai dos gabinetes e vai às ruas, vai ao encontro povo, daqueles que mais precisam” e destacou que “o Vila Cidadã leva serviços essenciais do Estado para o povo onde ele está”.

Robinson Faria anunciou, ainda, que o município de Tenente Ananias receberá em breve outro programa de forte alcance social e econômico – o Microcrédito do Empreendedor. “O Microcrédito dá dignidade ao cidadão. Dá a oportunidade de ter o próprio negócio, de sustentar a família, gerar renda e ainda estimula a economia local”, explicou o governador que confirmou a perfuração de 15 novos poços artesianos para abastecer a população daquela cidade que enfrenta o sétimo ano de seca.

PRÓXIMA EDIÇÃO

O próximo Vila Cidadã será realizado no sábado, 16, no Passo da Pátria em Natal, a partir das 8h, na rua Capitão Silveira Barreto e contará com os serviços de emissão de RG, CPF, intermediação de empregos, carteira do artesão, atendimentos de saúde como testes rápidos de HIV/Aids, sífilis, glicemia e campanhas educativas.

O projeto Vila Cidadã é coordenado pela Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN) e conta com o apoio e participação do Itep, Detran, Caern, AGN, Cehab, Procon, Secretaria de Saúde, Ipem, Idema, Defensoria Pública, Semarh, Emater e Segurança Pública. O Vila Cidadã também conta com a parceria do Sindicatos das Empresas de Pesca do RN (Sindpesca) que fornece peixe para distribuição durante as atividades.