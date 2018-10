“Temos que ter respeito à Democracia e ao voto”, diz Prefeito Odon Jr sobre resultado das eleições 2018 ..

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Com o fim das eleições de 2018 ocorrida neste domingo (28), o Brasil e o Rio Grande do Norte terão a partir de 01 de janeiro de 2019 novos gestores do poder executivo, Jair Bolsonaro (Presidente da República) e Fátima Bezerra (Governadora do RN). Em entrevista à Sidys TV a Cabo na manhã desta segunda-feira (29), o Prefeito Odon Jr afirmou que “todos devem respeitar a democracia e o voto”, e lembrou a importância de se conquistar parcerias que beneficiem o povo de Currais Novos. “Temos que planejar e trabalhar pela nossa cidade e nosso povo, e vamos estar atentos e buscar sempre o melhor para Currais Novos”, comentou o Prefeito.