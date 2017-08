TEMER “UM ALGOZ DO POVO”

Rejeitado por 93% da população, capacho das elites nacionais e inimigo algoz do povo brasileiro, Temer será lembrado no futuro como uma das páginas mais sujas, tristes e iníquas da história política do Brasil.

Alvo de graves denúncias, o presidente Temer insiste em se manter no Poder abraçado a políticos fartamente delatados na lava jato, velhos conhecidos da crônica policial, pilantras vocacionados que fazem da política nacional um antro de chiuicanas e trapaças.

Um presidente refém de sua própria mediocridade e acentuada estupidez, que vive escondido em seu “bunker” de estimação – o Jaburu -, onde costuma receber seus “pares” e até bandidos na calada da noite, para tramar contra a nação… Um presidente que não pode andar nas ruas do País sob pena de ser linchado pelas multidões… Um presidente, enfim, com alto índice de impopularidade e rejeição como o Temer, pela lógica, já deveria ter sido destituído.

Muitos dos que votaram a favor do arquivamento da denúncia contra Temer são políticos calejados que já não se acanham quando chamados de corruptos pelo povo nas ruas e nas redes sociais. Perderam completamente a vergonha!!!

Os votos pelo arquivamento da denúncia, seja quais forem as justificativas, ferem de morte a ética e desafiam a vontade de 93% dos cidadãos brasileiros. E os deputados que assim votaram demonstram não ter compromisso algum com os princípios da moralidade, da ética e da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que norteiam a administração pública como um todo.

Herdeiros malditos da cultura de corrupção que impregna a nação brasileira desde os tempos do Império, alguns dos nossos parlamentares deveriam dar graças a Deus por terem nascido no Brasil, e não na China, pois lá, ao contrário daqui, muitos deles já teriam sido condenados à pena de morte por fuzilamento em praça pública, há muito tempo.

CÍCERO mapjan10@gmail.com