Temer passa por cirurgia na próstata e se recupera em UTI de hospital de São Paulo

Foto: Lula Marques / AGPT).

O Hospital Sírio-Libanês informou no final da noite de ontem, 27, que o presidente Michel Temer foi submetido a uma ressecção da próstata, cirurgia urológica para desobstrução do canal uretal. De acordo com nota divulgada pelo hospital, “a intervenção transcorreu sem intercorrências” e o presidente se recupera em uma unidade de terapia semi-intensiva.

Temer foi internado no Sírio-Libanês no início da noite de ontem com quadro de retenção urinária por hiperplasia benigna da próstata. O problema foi descoberto na quarta-feira, 25, dia da votação da segunda denúncia contra ele na Câmara dos Deputados, quando o presidente foi internado no Hospital do Exército após sentir-se mal e foi constatada a obstrução urológica.

Ainda em Brasília, o presidente foi submetido a uma sondagem vesical, que consiste na introdução de um cateter através da uretra até a bexiga, com o objetivo de drenar a urina. O presidente passou a tarde de quarta-feira no hospital e, quando deixou o local, no início da noite, acenou para a imprensa e disse: “Estou bem”.

Agência Brasil.