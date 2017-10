Temer deixa hospital em Brasília e faz sinal de positivo; ele disse estar ‘inteiro’

Crédito da foto: Ueslei Marcelino/Reuters Presidente Michel Temer deixa Hospital do Exército: ‘Estou inteiro’

Diagnosticado com obstrução urológica, o presidente Michel Temer deixou na noite desta quarta-feira (25) o Hospital do Exército, em Brasília, sete horas após a internação.

Ao deixar o hospital, Temer disse aos jornalistas: “Estou inteiro”. O presidente também fez um sinal de positivo.

Segundo a assessoria, Temer seguiu para o Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-presidência.

Mais cedo, nesta quarta, Temer sofreu mal-estar enquanto despachava do gabinete dele no Palácio do Planalto.

Segundo a Presidência, Temer teve um “desconforto” no fim da manhã e foi consultado, primeiro, no departamento médico do Planalto.

Na ocasião, o médico que atendeu o presidente constatou obstrução urológica e orientou Temer a ir para o hospital.

Por volta das 16h, o Planalto informou que Temer havia sido submetido a uma sondagem vesical de alívio por vídeo e passava bem.

A família do presidente foi informada sobre a situação e, por volta das 17h, a primeira-dama, Marcela Temer, chegou ao hospital.

Segundo apurou o G1, o médico do presidente, Roberto Kalil, ficou em contato com a equipe do Hospital do Exército. Durante a tarde, chegou a ser avaliada a possibilidade de Temer ser levado a São Paulo ou de Kalil ir até Brasília.

Do G1 – Brasília