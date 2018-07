Tecladista da Banda Inala é morto por assaltantes na zona leste de Mossoró

Crédito da foto: Reprodução/Jornal de Fato

O tecladista Leandro, da banda mossoroense Inala, é mais uma vítima da violência e do caos na segurança em Mossoró e no Rio Grande do Norte. Ele foi baleado e morto ontem(6), durante uma tentativa de assalto, no conjunto Walfredo Gurgel, zona leste da cidade.

A polícia não tem pistas dos autores do crime.

Segundo populares, Leandro teria reagido a ação dos bandidos, sendo atingido por três tiros. Os assaltantes fugiram em seguida.

O tecladista foi socorrido para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) no Grande Alto de São Manoel, mas não resistiu aos ferimentos.

Mossoró chega a 132 mortes violentas em 2018 e Leandro é a oitava vítima de latrocínio – assalto seguido de morte.