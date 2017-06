Tão querendo meter a mão no FGTS dos trabalhadores

Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, participa de evento em São Paulo (Foto: Karina Trevizan/G1)

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta sexta-feira (23) que há uma discussão “embrionária” sobre o uso do FGTS para substituir parte dos pagamentos do seguro-desemprego. A informação foi publicada pelo jornal O Globonesta.

“Isso é algo que está em discussão, não tem uma decisão final ainda. É um assunto ainda embrionário”, afirmou após particpar de evento com empresários em São Paulo. “Existem diversas propostas em discussão que ainda não subiram ao nível onde podemos analisar e dizer ‘sim, vamos seguir em frente, ou não’.

Ele ressaltou, no entanto, que a análise ainda está na área técnica da Fazenda e ainda não foi submetida para à chefia da pasta. “Meu conhecimento sobre isso é o mesmo que o de vocês. Vi na imprensa, alguém falou”, falou o ministro.

Segundo a reportagem do jornal O Globo, o governo estuda reter parte do FGTS dos trabalhadores demitidos sem justa causa e parcelar o saque da conta em três vezes. Assim, o trabalhador só poderia solicitar o seguro-desemprego se ficasse mais do que três meses desempregado.

Hoje os trabalhadores que são demitdos têm direito a receber o valor total do FGTS e multa de 40% do saldo total em uma parcela única, além do seguro-desemprego.

Karina Trevizan, G1