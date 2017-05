Suvisa abre inscrições para o Curso de Ações Básicas em Vigilância Sanitária

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), por meio da Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária está com inscrições abertas para o Curso de Ações Básicas em Vigilância Sanitária 2017. Podem se inscrever fiscais que atuam nas vigilâncias sanitárias dos municípios potiguares.

O curso será realizado em três etapas e as aulas vão acontecer no Hotel Praimar em Ponta Negra, Natal, no período de 16 de maio a 1° de junho. O objetivo segundo a Suvisa é atualizar os técnicos para a realização de inspeções sanitárias nos territórios de atuação.

De acordo com o cronograma, no período de 16 a 18 de maio participam do curso fiscais que atuam em municípios do âmbito da 2ª (Mossoró) e 6ª (Pau dos Ferros) Unidades Regionais de Saúde. De 22 a 24 de maio, participam trabalhadores da 1ª (São José de Mipibú) e 3ª (João Câmara) Ursaps. E finalizando, no período de 30 de maio a 1° de junho, participam os técnicos da Grande Natal e da 4ª (Caicó) e 5ª (Santa Cruz) Ursaps. Para cada etapa estão sendo disponibilizadas 100 vagas.

Para se inscrever o fiscal deve ser concursado para a vigilância sanitária ou com portaria de nomeação, possuir nível de escolaridade média ou superior, ter a liberação oficial do serviço através de preenchimento do Termo de Compromisso do Secretário Municipal de Saúde e encaminhar a inscrição para o e-mail asstec.suvisa@gmail.com aos cuidados da Assessoria Técnica da Suvisa.