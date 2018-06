Suspeita de matar a mãe é espancada em Governador Dix-Sept Rosado

Crédito da foto: Montagem/Passando na Hora

Uma mulher identificada como Maria Rosineide da Conceição Silva, 35 anos, acusada de matar a pauladas a própria mãe, foi espancada no final da tarde desta quinta-feira, 28, em Governador Dix-Sept Rosado.

Na última segunda-feira, 25, a aposentada Luzia Alcina da Conceição, 71 anos, foi morta com uma paulada na cabeça. Cajuzinha, como é mais conhecida, é a principal suspeita pela morte da idosa. No dia do crime, a mulher foi ouvida pelo delegado Paulo Oliveira, mas foi liberada por falta de provas.

Segundo informações, Maria Rosineide retornou a casa da mãe na tarde desta quinta e teria promovido um quebra-quebra na residência. O agressor seria um familiar da senhora morta. Rosineide sofreu socos, chutes e pauladas.

Ela foi socorrida para o hospital local e depois transferida para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) em Mossoró. Ainda de acordo com informações, o estado de saúde de Cajuzinha é considerado grave.