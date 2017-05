Supremo nega habeas corpus ao ex-ministro Antonio Palocci

Antonio Palocci foi preso na 35ª fase da Operação Lava-Jato, em setembro do ano passado – Geraldo Bubniak / Agência O Globo

O relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, negou nesta quarta-feira habeas corpus ao ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci, preso em Curitiba desde setembro do ano passado por ordem do juiz Sérgio Moro. O tribunal ainda não divulgou a decisão de Fachin na íntegra. No mês passado, o ministro já tinha negado o benefício ao petista.

O novo pedido da defesa de Palocci foi formalizado na última sexta-feira. Segundo os advogados, o petista está preso há mais de sete meses sem que tenha sido condenado por um tribunal de segunda instância. A decisão de Fachin foi tomada no dia seguinte ao julgamento da Segunda Turma do STF que resultou na libertação de outro réu da Lava-Jato, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu.

À decisão, ainda cabe recurso que será julgado pela Segunda Turma do tribunal, a mesma que determinou ontem a libertação do ex-ministro José Dirceu e na semana passada do empresário José Carlos Bumlai e do ex-assessor João Cláudio Genu.

CAROLINA BRIGIDO – Globo.com