Sucesso marca lançamento de livro da educadora e escritora Paula Belmino

Com a presença de um público ávido por poesia foi lançado o livro “Bem Poesia, da educadora e Poeta, Paula Belmino. O evento que foi muito bem prestigiado aconteceu na livraria Martins Fontes, localizada na Avenida Paulista, em São Paulo. Estiveram presentes ao lançamento, o escritor Lalau ,com sua esposa,a artista Maria Cininha, a artista Déborah Matt, as escritoras Anne Lieri do livro Menina voadora, Cláudia Rodrigues que escreveu As peripécias de Florbela, Luzmarina representante do espaço Desenvolver, representante dá empresa de ônibus Nacional expresso e a presença especial dos conterrâneos, Miguel Abreu Salatiel e Karol Miguel.