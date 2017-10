STF decide hoje se mantém poder para afastar parlamentares dos mandatos

Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir hoje se parlamentares podem ser afastados do mandato e sofrer medidas cautelares sem o aval do Congresso.

Caso seja mantido o poder, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) permanecerá afastado, sem condições de retornar por uma decisão do Senado.

Aécio foi afastado por decisão do STF, que também impôs recolhimento domiciliar noturno ao parlamentar.

A ação que será julgada hoje foi proposta por PP, PSC e SD, que querem que a palavra final sobre o afastamento de políticos seja sempre do Legislativo.

No Rio Grande do Norte, estão afastados por decisão judicial, e não do Parlamento, o deputado estadual Ricardo Motta (PSB) e o vereador e presidente da Câmara, Raniere Barbosa (PDT).