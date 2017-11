SR. GOVERNADOR, O SALÁRIO É SAGRADO

O Governador do Estado do RN optou por entre os mais diversos caminhos de contenção de gastos do seu governo, uma forma mágica e fácil, porém aniquiladora, a de meter a mão naquilo que não lhes pertence, ou seja, atrasar o sagrado salário do funcionalismo público e aposentados do seu Estado.

O assunto em questão foi praticado por um ato de autoritarismo, pois não houve consulta e permissão prévia da parte lesada nem questionamentos por parte do povo e opositores políticos. O fato foi tratado com indiferença, e como justificativa por parte do Governo, argumentou a falta de recursos públicos.

Assim sendo, falar em crise econômica, responsabilidade fiscal e ajuste de contas, às custas do salário dos servidores públicos é inadmissível.

Governador, parece que o senhor não entendeu que o atraso e/ou parcelamento do sagrado salário do trabalhador, implicam na sua grande maioria, em sérios prejuízos e intenso sofrimento psíquico daquele que só dispõe dessa fonte de renda para prover o sustento próprio e de sua família, gerando constrangimento de toda ordem, pois com a falta de dinheiro o ser humano chega ao desespero de não poder assumir seus compromissos financeiros e sustentar sua família.

Sr. Governador! Saiba que este atraso do salário do funcionalismo público estadual viola decisões judiciais e leis contidas na Constituição Federal. Portanto, esta é uma atitude mesquinha e ilegal, pois não encontras nenhuma justificativa do ponto de vista ético e legal para explicares essa medida irresponsável. Por outro lado, temos visto a seu favor, uma passividade dos meios de comunicação, inércia do trabalhador e da sociedade, e por isso consegues agir desta maneira fria e cruel para com o funcionalismo público e aposentados.

O que nos surpreende é saber que o senhor não percebeu que a falta de dinheiro na mão do povo, gera um aprofundamento na crise econômica. A mesma crise usada pelo senhor para justificar o atraso e parcelamento do salário do funcionalismo público. Por isso, ainda não percebeu que a população acaba sem poder pagar a conta de água, luz, telefonia, aluguel, financiamento, diminuição de consumo, etc… e que deixando de consumir, haverá queda na arrecadação de impostos e tributos estaduais que geram alimentação aos cofres públicos.

Sr. Governador, queremos que saibas que pagar salário em dia é dever e obrigação elementar de qualquer administrador público. Que o servidor necessita do seu salário para atender as necessidades básicas, tipo alimentação, moradia, vestuário, assistência médica, etc. E quaisquer dos motivos alegados pelo senhor, não se mostram razoáveis, e sua atitude demonstra desprezo e indiferença pelos milhares de funcionários e aposentados, policiais civis e militares, bombeiros, profissionais da saúde, técnicos e servidores em geral que dedicam e se dedicaram parte de suas vidas ao atendimento da população.

Enfim, Sr. Governador, é preciso que o senhor procure outras alternativas para sanar as despesas públicas e não sacrificar o que existe de mais essencial na vida do trabalhador, que é o seu sagrado salário.

Dr. Jodinaldo Lucena