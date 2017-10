Sorteados comemoram saída do aluguel e aquisição da casa própria

Crédito da foto: Marcos Garcia Edinaldo Moreno/Da redação

O sonho da casa própria começou a se tornar realidade para 844 famílias. Na manhã deste sábado, 28, ocorreu o sorteio dos endereços das casas do Conjunto Habitacional Odete Rosado. O ginásio de esporte do Colégio Pequeno Príncipe ficou lotado para a cerimônia.

A reportagem do DE FATO.COM conversou com dois selecionados. Eles exaltaram a saída do aluguel e comemoraram a aquisição da casa própria. A senhora Francisca Fernandes da Silva comemorou ser um dos selecionados. Ela disse que sair do aluguel será uma dádiva.

“Meu filho (se referindo ao repórter) eu já nasci no aluguel. Tenho 65 anos de sofrimento no aluguel. Eu ainda estou no aluguel e conseguir realizar esse sonho me faz sentir feliz. Me sinto muito agradecida, primeiramente a Deus e depois a todos que fizeram que esse sonho fosse realizado”, disse a idosa que mostrou uma mensagem que recebeu de uma pessoa em São Paulo. “Eu recebi uma mensagem de um pastor de São Paulo me parabenizando”, contou.

Francisca Fernandes disse que a inquilina do imóvel que a senhora mora. Ele informou que terá de sair da casa alugada nos próximos dias. “A dona da casa disse que eu tenho que sair da casa no dia 31. Ela mandou eu tirar meus troços de dentro da casa porque já alugou para outra pessoa”,.

Outro contemplado foi o senhor Aloisio Soares da Costa, de 58 anos. Um dos poucos homens sorteados exaltou a vontade de sair do aluguel. Ele disse que essa foi a terceira vez que se inscreveu no programa e que, desta vez, conseguiu realizar o sonho da casa própria.

“É como ganhar na Mega-Sena. Darei muito valor a essa residência que consegui. Essa foi a terceira vez que eu tento e estou conseguindo. Estou sentindo uma alegria imensa”, disse o autônomo.

O gerente-geral da Caixa Econômica Federal de Mossoró, Julierme Torres acredita que será um salto imenso na qualidade de vida dos sorteados. Ele informou ainda que a inauguração do conjunto deve ocorrer entre o final do mês de novembro e o começo de dezembro.

“Acredito que a inauguração deva ocorrer entre o final do mês de novembro e o começo de dezembro. Os contemplados ainda passarão por algumas etapas, dentre elas o sorteio, que ocorre hoje, a vistoria e a assinatura do contrato com a Caixa para a aquisição do imóvel”, disse.

A prefeita Rosalba Ciarlini espera que a casa seja um lar de todos e que eles (sorteados) possam ter uma vida feliz no novo conjunto. “Esse é o sonho de toda a família. Espero que essas casas tragam felicidade para todos vocês”, falou.

A chefe do executivo mossoroense disse que espera que a entrega das casas seja até o Natal e que o acesso ao Maria Odete estará concluído até a data de entrega. “Espero que a entrega das casas seja realizada até o Natal. O acesso ao conjunto já está bem adiantado e que até a data de entrega estará concluído”.

As unidades foram subsidiadas pelo Governo Federal através do Programa Minha Casa Minha Vida e são destinadas às famílias com renda de até R$ 1.800 mensais, que não possuam outros imóveis e não tenham sido contempladas por programas habitacionais. Tem prioridade no sorteio as famílias que possuam pessoas portadoras de deficiência, idosos, famílias com mais de 05 filhos e mães de bebês com microcefalia.

O Conjunto Residencial Odete Rosado é o maior empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida do Rio Grande do Norte. São 844 moradias e investimento da ordem de R$ 48 milhões.