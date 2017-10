Solicitada por Nelter, Detran implanta faixa de pedestres em frente ao Restaurante Popular de Jucurutu

Objetivando a segurança dos pedestres que precisam atravessar a Rua José Bezerra de Araújo, no bairro Santa Isabel, precisamente na altura do Restaurante Popular, uma equipe do Departamento Estadual de Trânsito do RN (DETRAN) implantou nesta terça-feira (10) uma faixa de pedestres no local.

“Levamos ao Detran a solicitação advinda da própria população, especialmente dos que se alimentam regularmente no Restaurante Popular, e hoje a faixa de pedestres foi feita. Esta ação até parece simples, mas dará mais segurança aos pedestres e aos condutores de veículos que trafegam nas imediações. Agradeço ao DETRAN o atendimento do pleito”, comentou Nelter.