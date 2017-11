Solicitações do deputado Ezequiel vão beneficiar regiões Agreste e Metropolitana

Crédito da Foto: João Gilberto

Sob a justificativa de que a estratégia de desenvolvimento local é uma alternativa para o desenvolvimento econômico, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa, está solicitando do governo do Estado um estudo de viabilidade técnica para a implantação do Distrito Industrial de Nova Cruz, cidade que é polo econômico da região Agreste.

“O Distrito Industrial é uma forma importante de organização industrial, onde a coordenação dos recursos destinados à atividade produtiva ganha destaque por não ser feita nem no mercado nem pela firmal, mas sim pela cooperação interfirmas. No Distrito Industrial é possível combinar o princípio da unidade sócio territorial com um conjunto de condições que permitem a reconciliação entre a mobilização de recursos específicos com a redução de custos irreversíveis para a empresa individual”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira.

Outros municípios do Agreste e da região Metropolitana serão beneficiadas por ações do deputado, que requereu a perfuração de poços tubulares na zona rural, disponibilização de ônibus escolar e implantação do projeto Ronda Cidadã.

A perfuração e instalação de poços vão beneficiar as comunidades Ipueiras, Limoeiro, Xique Xique II, Timbaúba, Pororoca e Murici no município Boa Saúde, no Agreste, que estão necessitando, com urgência, desse benefício para garantir o abastecimento de água para a população.

Para Vera Cruz, na região metropolitana da capital, o deputado Ezequiel Ferreira solicitou a implantação do projeto Ronda Cidadã para combater a criminalidade no município. Também foi solicitado do governo do Estado um ônibus escolar para o atendimento dos estudantes da zona rural do município.