Solicitações de Ezequiel vão levar benfeitorias para Seridó e Trairi

Crédito da Foto: Eduardo Maia

A casa popular está entre as primeiras reivindicações de famílias carentes do interior do Estado, que é a base estrutural para que uma família possa viver condignamente. Para atender as solicitações que chegam ao seu gabinete parlamentar, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) requereu do governo do Estado a construção dessas habitações no município de Cruzeta, na região Seridó.

“Considerando que o déficit habitacional é uma questão nacional que os governos precisam enfrentar é fundamental buscar soluções práticas com o auxílio e participação, inclusive, dos beneficiários. No Rio Grande do Norte há cidades mais carentes do que outras, nesse setor, que precisam de uma atenção especial, como é o caso de Cruzeta”, justifica o deputado Ezequiel.

Ainda na área de infraestrutura, o deputado solicitou do Governo do Estado um estudo de viabilidade para a execução do saneamento básico naquele município. Outros dois pleitos para Cruzeta foram encaminhados, sendo um na área de segurança, que foi a recuperação geral, em regime de urgência, da delegacia de Polícia, que hoje está sem condições de atendimento à população superior a oito mil habitantes.

A outra reivindicação protocolada por Ezequiel na Mesa Diretora da Assembleia foi na área de educação, para que seja recuperada a quadra poliesportiva na Escola Joaquim José de Medeiros.

O deputado Ezequiel também solicitou benefícios para o município de Campo Redondo, na região Trairi. Perfuração de poços tubulares nas comunidades Olho D’água, Timbaúba, Mãe D’água, Serra do Doutor (Pissareira).

Campo Redondo também poderá ser beneficiado com convênio para pavimentação e drenagem de ruas; aumento do efetivo policial militar; reforma da escola estadual Dr. José Borges de Oliveira e um ônibus escolar para atender os estudantes que residem na zona rural do município.