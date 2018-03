Solicitações de Ezequiel vão beneficiar regiões Seridó e Metropolitana

Crédito das Fotos: Eduardo Maia

Estradas, perfuração de poços tubulares, reforço policial, pavimentação e drenagem e dragagem de rio são itens contidos na pauta de reivindicações encaminhadas pelo deputado e presidente da Assembleia Legislativa Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) ao governo do Estado.

Essas solicitações, quando atendidas vão melhorar a qualidade de vida de moradores de municípios das regiões Metropolitana e Seridó, no tocante a escoamento de produção, segurança, abastecimento de água e interligação entre as cidades a serem beneficiadas.

“Estamos solicitando a recuperação do trecho rodoviário que interliga a RN-160 à RN-306, principal trecho de escoamento da produção, passando pelos distritos de Mucuripe, Rio dos Índios, Boa Vista e Coqueiros que está intransitável. Alguns buracos exigem a atenção redobrada dos motoristas para evitar acidentes. Por causa da situação em que se encontra a rodovia, está prejudicando o turismo da região”, justifica o deputado Ezequel.

O deputado também requereu providências para a solução do problema do avanço das dunas na RN-305 que liga as praias de Pitangui, em Extremoz e Jacumã em Ceará Mirim. Outro benefício incluído nos requerimentos do deputado Ezequiel Ferreira foi a dragagem do Rio Ceará Mirim, no município de Extremoz.

“O rio está assoreado há muitos anos, sem qualquer providência para a solução do problema. Por isso, o rio está bastante raso, provocando inundação em todo o vale.” Justifica o deputado.

Na área de segurança o deputado solicitou o aumento do efetivo policial e melhores condições de trabalho para a Polícia Militar, no município de Extremoz e um carro e efetivo policial para a comunidade Baixo Verde, no município de Ceará Mirim.

Para a região Seridó, o deputado Ezequiel solicitou uma operação tapa buracos no trecho rodoviário da RN-041 que liga os municípios de Lagoa Nova a Currais Novos. A construção de um trevo de acesso ao distrito Manoel Domingos, na RN- 087, no município de Lagoa Nova e a perfuração e instalação de poços tubulares na serra do Cajueiro, bem como a conclusão da pavimentação na Serra no município de Florânia.

Ainda para o Seridó, o deputado Ezequiel sugeriu ao governo do Estado que seja realizado convênio com o município de Florânia para pavimentação e drenagem de ruas. Na área de Segurança foi solicitado o aumento do efetivo policial e melhores condições de trabalho para a Policia Militar