Solene marca 300 anos de aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida

O aniversário de 300 anos de aparição da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil, encontrada por três pescadores nas águas do Rio Paraíba do Sul, foi celebrado na manhã desta segunda-feira (9), em sessão solene na Assembleia Legislativa. A solenidade, proposta pelo deputado Dison Lisboa (PSD), contou com a presença dos deputados Hermano Morais (PMDB) e Márcia Maia (PSB) e reuniu representantes da comunidade que compõem a Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Neópolis, e autoridades religiosas do Estado.

“Quanta alegria sinto em conduzir essa singela homenagem. Cada um dos aqui presentes detém uma importante contribuição na promoção do amor a Nossa Senhora. O que faz com que este ato solene e a comemoração do jubileu de aparição da imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida seja ainda mais tão especial”, destacou o deputado.

Dison Lisboa aproveitou a proximidade com a data de canonização dos 30 mártires de Cunhaú e Uruaçu e chamou atenção para a necessidade de uma estrutura para receber as pessoas que visitarão o estado após essa data tão simbólica para a fé católica. “A partir de agora, romeiros de várias partes do país e do mundo passarão a frequentar nosso estado. E temos que melhorar a estrutura destes locais para melhor receber os fiéis que passarão a nos visitar em busca do alcance de suas graças”, pontuou.

O padre Antônio Nunes de Araújo fez um paralelo entre o período quando a imagem foi encontrada – o Brasil do século 18 de forte desigualdade social – e o atual. “Hoje também vivemos tempos difíceis. Passamos por uma forte crise moral, política e econômica. Na apavorante expectativa de grandes acontecimentos. Que Maria seja inspiração para um novo tempo, assim como quando ela veio propor ao jovem Brasil do século 18, uma nova ordem quer permitisse a união do povo de forma fraterna, justa e livre. Onde o valor do homem não seja medido pelas suas posses e bens”, disse. Padre Nunes falou em nome dos 10 homenageados.

Homenagem

2017 é o ano em que se comemora o Jubileu de 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, que teve sua imagem encontrada no ano de 1717 por pescadores do Rio Paraíba do Sul. O Ano Mariano tem seu início em 12 de outubro de 2016, findando em 11 de outubro de 2017. O Ano Mariano foi concedido a pedido da CNBB pelo Papa Francisco, e será dedicado a devoção e às comemorações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida por todo o Brasil.

Homenageados

1. Dom Matias Patrício de Macedo

2. Dom Heitor de Araújo Sales

3. Dom Jaime Vieira Rocha

4. Padre Antônio Nunes de Araújo

5. Pedro Romualdo Dawin

6. Eneida Rodrigues Gurgel

7. Marcos Bernardo Gomes

8. Rose Mary Soares Diniz Gomes

9. Tereza Assunção Queirós

10. Monsenhor Armando de Paiva