Sobe para 99 o número de presos mortos; Governo reforça segurança em 4 estados. Jornais de segunda (9)

Quatro presos foram mortos em Manaus, elevando para 99 o número de detentos assassinados por outros presos nos últimos dias. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, informou que o governo vai reforçar a segurança em prisões do Amazonas, do Mato Grosso, de Rondônia e de Roraima.

Dias depois de dizer que a situação estava sob controle, a ideia agora é que sejam enviados agentes penitenciários e equipamentos de segurança para esses quatro Estados. Moraes também convocou uma reunião dos secretários de segurança para a semana que vem.

Como medida auxiliar, a Justiça de Roraima mandou para a prisão domiciliar 160 detentos do regime semi aberto. O intuíto é o de evitar a superlatoção e mais mortes.

A crise no sistema penitenciário do país está em destaque nos jornais desta segunda-feira (9). “Presos mortos já são 99, e estados terão ajuda federal”, diz o Globo. “Após novo ataque do PCC, 4 Estados terão ajuda federal”, diz O Estado de S. Paulo.

O jornal carioca informa ainda que o governo cancelou 72 obras em presídios desde 2007, que poderiam ter criado mais de 10 mil vagas.

A Folha de S. Paulo destaca na manchete o gasto do judiciário – ministros e juízes – com viagens. “Tribunais do país gastam R$ 3 mi ao ano com viagens”. O jornal analisou seis tribunais e esse é o custo médio de cada um.

O Valor abre o seu noticiário falando sobre o investimento direto estrangeiro que tem aumentado mesmo na crise. Em 2015, foi de US$ 75 bilhões e, em 2016, sem contar o último mês do ano, ficou de US$ 78,8 bilhões. “Investimento direto no país ignora a crise”.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reúne nesta segunda (9) com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, para discutir a situação do Estado.