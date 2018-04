Sobe para 257 o número de mortos em acidente com avião militar na Argélia

Crédito da foto: Ramzi Boudina/Reuters / G1 e Agência Brasil

O ministério da Defesa da Argélia informou que a queda de um avião militar nesta quarta-feira, 11, causou a morte de 257 pessoas. De acordo com o ministério, morreram todos os 10 tripulantes e 247 passageiros, na maioria membros do Exército Nacional Popular e seus familiares.

O acidente aconteceu pouco minutos após a decolagem e no avião, de modelo Iliouchine, viajavam 176 soldados e oficiais, que seguiriam para a cidade de Tindouf, fronteira com o Marrocos. O avião tinha previsto fazer uma escala técnica em Bechar.

A queda da aeronave ocorreu perto da base aérea de Boufarik e as causas ainda não são conhecidas. Boufarik fica no norte da Argélia, perto do Mar Mediterrâneo e a cerca de 30 km da capital, Argel.