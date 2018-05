Sistema Fecomércio e Prefeitura de Currais Novos inauguram “Carreta SESC Saúde Mulher” na próxima quarta, 06

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

O Sistema Fecomércio RN e a Prefeitura Municipal de Currais Novos inauguram na próxima quarta-feira (06) às 19h na Praça da Rodoviária (Avenida Teotônio Freire), a Unidade Móvel “SESC Saúde Mulher”, que irá oferecer às mulheres currais-novenses exames como mamografia, preventivos, além de orientações em saúde.

A solenidade de instalação da carreta contará com a presença do Presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Fernandes de Queiroz, do Prefeito Odon Jr, secretários municipais, do presidente do SindVarejo Currais Novos, Helder Araújo, além de empresários e população.