Sinte e Governo analisarão proposta discutida em audiência de conciliação

Crédito da foto: Divulgação/Sinte/RN

Ocorreu na tarde desta quarta-feira, 11, uma audiência de conciliação entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte (Sinte) e o Governo do Estado para tentar pôr fim a greve na rede estadual de ensino. As informações são da assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do RN (TJRN).

Segundo o órgão, das cinco propostas apresentadas pelo Executivo estadual, os representantes do sindicato aceitaram a últimas delas, que prevê reajuste de 6,81%, sendo uma parcela único para os ativos, em abril; e para os inativos, seis parcelas, de abril a setembro, sendo a última de 1,81%.

Porém, para isso, o Sinte/RN quer assegurado o pagamento de retroativo, referente aos meses de janeiro a março de 2018, a ser quitado parceladamente até o final deste ano.

O desembargador Glauber Rêgo sugeriu então às partes que o ajuste fosse feito nos seguintes termos: concessão de reajuste de 6,81%, em parcela única de 6,81% para ativos, em abril, e para os inativos, seis parcelas, de abril a setembro, sendo a última de 1,81% e assegurado o pagamento do retroativo (janeiro a março de 2018), a ser quitado em seis parcelas iguais, sendo a primeira em outubro de 2018 e a última em março do ano de 2019.

Ficou acertado que a entidade sindical levará a proposta do Juízo para submeter à assembleia da categoria, agendada para esta sexta-feira, 13, no Winston Churcill, às 8h.

Por parte do Estado, seus representantes se comprometeram a levar ao governador a proposta de conciliação tão logo tenha a conformação de que a proposta do Juízo foi aceita pela categoria. Com isso, dada a possibilidade de solução consensual, o relator decidiu pela suspensão do processo pelo prazo de cinco dias, com a respectiva resposta das partes.

Categoria não aceitou proposta e entrou em greve

Os professores da rede estadual de ensino entraram em greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada no último dia 22 de março em assembleia geral realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte (SINTE-RN), no pátio da escola Winston Churchill, em Natal.

A categoria reclama a implantação do reajuste do piso nacional de salário do magistério, de 6,81%, e que deveria valer a partir do dia 1º de janeiro deste ano. A pauta de reivindicação contém outros 50 itens sobre melhores condições de trabalho.

O Governo do Estado, via Secretaria de Educação, tentou impedir a paralisação, chegando a apresentar quatro propostas, com parcelamento do reajuste salarial, mas não foram satisfatórias, segundo avaliação da categoria.

A primeira proposta apresentada pelo governo oferecia o reajuste dividido em cinco parcelas, que seriam pagas entre julho e novembro deste ano.

Em seguida, o governo sugeriu pagar o reajuste parcelado entre abril e setembro para ativos e inativos. A terceira oferta foi pagar 3% em junho e 3,81% em setembro para ativos e inativos. E última proposta, também recusada, foi o pagamento de 3% em junho para ativos e inativos. No mês seguinte sairia o pagamento de 3,8% para os servidores da ativa e o mesmo percentual sairia em setembro para os inativos.

A última proposta prevê pagamento integral para os professores na ativa em abril e parcelado em cinco vezes para os inativos, com pagamentos entre abril e setembro.