Sindicato dos trabalhadores rurais realiza reunião para tratar sobre crescente violência na zona rural de Currais Novo

Na manhã desta segunda-feira (29/05), na sede do sindicato dos trabalhadores rurais do município de Currais Novos, aconteceu uma importante reunião convocada pelo sindicato na pessoa da sua presidente Maria do Céu Aprigio e pelo ex-presidente Francisco das Chagas. A reunião foi pautada sobre a crescente onda de violência na zona rural de Currais Novos. Como convidados estiveram presentes o vereador Edmilson Sousa, o capitão comandante da 3ª CIPM de Currais Novos Moacir Galdino, o chefe de gabinete da prefeitura de Currais Novos Francisco, o presidente do GGI o subtenente Adaildo Benedito e os presidentes de todas as associações rurais do município. Os presentes relataram da necessidade de uma patrulha rural, para melhor atender e até prevenir crimes. Na avaliação de todos, a reunião foi muito proveitosa. O Capitão Moacir Galdino já assegurou que será intencionada o patrulhamento na zona rural.